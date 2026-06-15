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Пасынок кронпринца Норвегии приговорен к 4 годам тюрьмы — Reuters

11:20 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пасынок кронпринца Норвегии Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на суд Осло.

По его информации, он признан виновным по двум пунктам обвинения в изнасиловании и других преступлениях. Мариус Борг Хёйби не признал себя виновным по самым серьезным обвинениям, включая обвинения в изнасиловании, и может обжаловать приговор.

Дело против представителя королевской семьи началось в 2024 году и постепенно обрастало новыми эпизодами. Хёйби отрицает обвинения в сексуальном насилии, но признавал во время следствия, что применял физическое насилие против одной из жертв под влиянием наркотиков.

Мариус Борг Хёйби стал членом королевской семьи в 2001 году, когда его мать Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона.

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