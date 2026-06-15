Комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой Patriot — МО
11:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета американского ЗРК Patriot, по подтвержденным данным, поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. Как заявили в Минобороны России, одной из причин некорректной работы Patriot могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности.
«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — сказали там.
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