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Трамп грозит Франции пошлинами в 100% на вино, если Париж не отменит налог на IT-гигантов

12:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предупредил Францию о риске начала новой торговой войны и пригрозил ввести 100-процентные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог в отношении американских технологических компаний.

«Я попросил его (президента Франции Эмманюэля Макрона — прим. ТАСС) не взимать налог с американских компаний, и если они это сделают, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести 100-процентные пошлины на все шампанское и все вина, поступающие из Франции», — сказал американский лидер в интервью газете New York Post (NYP).

Трамп отметил, что напрямую озвучил это предупреждение Макрону, потребовав от него отменить 3-процентный налог на технологические компании. Как напоминает издание, данный сбор действует во Франции с 2019 года и облагает местную выручку таких гигантов, как Alphabet, Amazon и Apple.

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