В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет — премьер

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, будет запрещен в Великобритании с весны 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.

«Это не то решение, которое я принимаю с легким сердцем <…>. Но деятельность правительства всегда связана с выбором, и для меня очевидно, что полный запрет является правильным выбором. Речь идет о защите детей», — сказал Стармер.

По его убеждению, соцсети «специально созданы так, чтобы вызывать зависимость» и «делают детей менее счастливыми», облегчают травлю и преследование со стороны хулиганов и обидчиков, а также могут наносить вред психическому здоровью детей.