В Британии запретят соцсети для лиц младше 16 лет — премьер
12:32 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, будет запрещен в Великобритании с весны 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.
«Это не то решение, которое я принимаю с легким сердцем <…>. Но деятельность правительства всегда связана с выбором, и для меня очевидно, что полный запрет является правильным выбором. Речь идет о защите детей», — сказал Стармер.
По его убеждению, соцсети «специально созданы так, чтобы вызывать зависимость» и «делают детей менее счастливыми», облегчают травлю и преследование со стороны хулиганов и обидчиков, а также могут наносить вред психическому здоровью детей.
НОВОСТИ
- 16:32 15.06.2026
- Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
- 16:12 15.06.2026
- Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог
- 16:00 15.06.2026
- Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ
- 15:57 15.06.2026
- Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины
- 15:33 15.06.2026
- Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится
- 15:32 15.06.2026
- Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы
- 15:15 15.06.2026
- Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%
- 15:12 15.06.2026
- США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер
- 15:00 15.06.2026
- ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана
- 14:32 15.06.2026
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать