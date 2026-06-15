0
0
313
НОВОСТИ

Глава МИД Швеции недовольна, что страны ЕС свободно пропускают суда «теневого флота» — FT

13:00 15.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард выразила недовольство тем, что страны — члены Евросоюза допускают свободный проход судов так называемого российского теневого флота, и призвала ЕС принять меры против них. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо министра.

Глава шведского МИД утверждает, что страны ЕС игнорируют связанный с судами вопрос и допускают их свободный проход. Стенергард призвала присоединиться к Швеции в «борьбе» с теневым флотом и принять меры против него. «[Суда] теневого флота проходят через территориальные воды других европейских стран, прежде чем достичь Балтийского моря. Важно, чтобы все государства-члены [ЕС] несли ответственность за ограничение системы, поддерживающей эти суда», — написала Стенергард в адресованном главе дипслужбы ЕС Кае Каллас и министру иностранных дел Кипра Константиносу Комбосу письме, с которым ознакомилось издание.

По словам главы шведского МИД, страна уже задерживала якобы принадлежащие теневому флоту РФ суда в своих территориальных водах. Отдельно в интервью FT Стенергард заявила, что «действия против теневого флота обязательны».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 15.06.2026
Власти РФ оперативно решают логистические проблемы по доставке топлива в Крым
0
67
16:12 15.06.2026
Каллас призвала разрушать экономику РФ «по кирпичику», признав, что обрушить ее ЕС не смог
0
118
16:00 15.06.2026
Пентагон намерен ускорить производство ракет за счет более дешевых вооружений — WSJ
0
134
15:57 15.06.2026
Собянин: В столице реставрируют более 300 памятников московской старины
0
124
15:33 15.06.2026
Собянин: Количество беспилотных трамваев в Москве до конца года увеличится
0
179
15:32 15.06.2026
Из РФ в Армению через Азербайджан отправлено почти 500 тонн пшеницы
0
192
15:15 15.06.2026
Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок: средний чек вырос на 50%
0
206
15:12 15.06.2026
США вливают огромные средства в ограничение прав украинцев — Скотт Риттер
0
229
15:00 15.06.2026
ЕС ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана
0
214
14:32 15.06.2026
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 265 военнослужащих в зоне СВО
0
240

Возврат к списку