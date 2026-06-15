Глава МИД Швеции недовольна, что страны ЕС свободно пропускают суда «теневого флота» — FT

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард выразила недовольство тем, что страны — члены Евросоюза допускают свободный проход судов так называемого российского теневого флота, и призвала ЕС принять меры против них. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на письмо министра.

Глава шведского МИД утверждает, что страны ЕС игнорируют связанный с судами вопрос и допускают их свободный проход. Стенергард призвала присоединиться к Швеции в «борьбе» с теневым флотом и принять меры против него. «[Суда] теневого флота проходят через территориальные воды других европейских стран, прежде чем достичь Балтийского моря. Важно, чтобы все государства-члены [ЕС] несли ответственность за ограничение системы, поддерживающей эти суда», — написала Стенергард в адресованном главе дипслужбы ЕС Кае Каллас и министру иностранных дел Кипра Константиносу Комбосу письме, с которым ознакомилось издание.

По словам главы шведского МИД, страна уже задерживала якобы принадлежащие теневому флоту РФ суда в своих территориальных водах. Отдельно в интервью FT Стенергард заявила, что «действия против теневого флота обязательны».