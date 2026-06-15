Почти 2,3 тыс. иностранцев, включая россиян, депортированы из Камбоджи за 10 дней

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Камбоджи за десять дней депортировали 2 278 иностранцев из РФ и еще 26 стран, в том числе за онлайн-мошенничество. Об этом сообщила газета Khmer Times.

По ее данным, среди высланных лиц было 227 женщин. Точное число депортированных россиян и предъявленные им обвинения не называются. Помимо граждан России, среди депортированных были граждане Бангладеш, Бразилии, Бурунди, Вьетнама, Ганы, Индонезии, Камеруна, Кении, Китая, Либерии, Малави, Мьянмы, Намибии, Непала, Нигерии, Пакистана, Республики Корея, Руанды, Судана, Того, Туниса, Уганды, Филиппин, ЦАР, Шри-Ланки, Японии.

После прихода к власти в августе 2023 года действующее правительство Камбоджи заявило о намерении избавить страну от закрепившейся за ней репутации регионального центра киберпреступности. За минувший период камбоджийские власти депортировали уже более 50 тыс. иностранных граждан, связанных с незаконными онлайн-операциями и противоправной деятельностью.