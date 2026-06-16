Сергей Собянин: Набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

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В Москве в Даниловском районе решено продлить набережную Марка Шагала. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый участок будет пролегать от бульвара Братьев Весниных до затона Новинки. Его протяженность будет составлять 1,2 км. Строители укрепят речные берега и сделают подпорные стены, организуют места для отдыха, детские и спортивные площадки, обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, а также создадут тропы здоровья.

Как подчеркнул градоначальник, площадь благоустройства будет составлять примерно 90 тыс. кв м. «Фактически набережная станет новой парковой зоной. В центре расположится амфитеатр, рядом с ним — причал. Появятся еще две площадки для проведения мероприятий», — сообщил глава города.

Кроме того, на набережной появятся четыре пешеходные эстакады, которые обеспечат непрерывную связь маршрутов для прогулок. С эстакад будет открываться живописный вид на Москву-реку. Основные работы по продлению набережной планируют завершить в 2027 году.

Напомним, в Москве уже несколько лет активно занимаются развитием городских набережных и созданием на них современных общественных пространств для прогулок и досуга. Работы организованы в Западном, Северо-Западном и Центральном административных округах в рамках Адресной инвестиционной программы. Например, на левом берегу Москвы-реки ведется реконструкция Шелепихинской и Карамышевской набережных, а на правом - строительство набережных от Шелепихинского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко». Новые набережные создадут в районах Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский, подготовительные работы уже идут в Мневниковской пойме.

Предполагается, что Карамышевская и Шелепихинская набережные после окончания реконструкции обеспечат создание единого пешеходного маршрута от проспекта Маршала Жукова до Пресненской набережной.

В этом сезоне организован ремонт асфальтобетонного покрытия на одной из старейших и самых живописных набережных столицы — Москворецкой, между Большим Москворецким и Большим Устьинским мостами.