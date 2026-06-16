ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР
13:00 16.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новый Донбасс Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
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