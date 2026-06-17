Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ — Politico

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Болгарии выступили против части готовящегося 21-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на двух дипломатов сообщило издание Politico, не приведя подробностей.

Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе отказалась комментировать эту информацию, отметив, что ЕС намерен принять 21-й пакет санкций «как можно быстрее».