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Болгария выступила против части 21-го пакета санкций против РФ — Politico

16:12 17.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Болгарии выступили против части готовящегося 21-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на двух дипломатов сообщило издание Politico, не приведя подробностей.

Вместе с тем, как информировала болгарская радиостанция BNR, возражения Софии могут быть связаны с намерением ЕС включить в санкционный пакет Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе отказалась комментировать эту информацию, отметив, что ЕС намерен принять 21-й пакет санкций «как можно быстрее».

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