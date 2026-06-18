Британия передаст Украине 150 тыс. БПЛА за счет замороженных активов РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания поставит Украине до конца года 150 тыс. БПЛА и 350 ракет для ПВО за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил глава Минобороны Британии Дэн Джарвис на открытии встречи контактной группы по Украине. Трансляция ведется на сайте НАТО.

«Соединенное Королевство предоставит 150 тыс. произведенных на Украине беспилотников, а также более 350 ракет для противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Все это будет поставлено к концу года в рамках пакета на 752 млн фунтов стерлингов ($1 млрд — прим. ТАСС), финансируемого программой ERA за счет доходов от замороженных российских активов», — сказал министр.