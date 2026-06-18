На юге Ливана Израилю необходимо сохранить зону безопасности - Нетаньяху

18:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», — заявил он на церемонии открытия нового туристического маршрута по библейским местам на Западном берегу реки Иордан. Высказывания Нетаньяху распространила канцелярия главы правительства.