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НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 133 украинских БПЛА

09:00 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря в течение ночи 133 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 18 июня текущего года до 07:00 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

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