Пентагону требуется $80 млрд для покрытия расходов на конфликт с Ираном и иные нужды — WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное министерство США уведомило членов Конгресса, что ему требуется $80 млрд дополнительного финансирования в связи с военной операцией против Ирана и иными расходами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, ранее на этой неделе первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг провел телефонные беседы с американскими законодателями и проинформировал их о нуждах Пентагона. Как отмечается, руководство военного министерства предупредило, что у Пентагона могут закончиться средства этим летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. Американские военные могут оказаться вынуждены сократить ряд программ, включая учения, пишет издание.

Ранее на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, старший демократ в комитете по делам вооруженных сил американского Сената Джек Рид (от штата Род-Айленд) сообщил, что, как полагают в Конгрессе, администрация США запросит в 2026 году в связи с операцией в Иране дополнительное финансирование на военные нужды в размере $100-200 млрд.