Средняя пенсия в РФ в мае 2026 года составила почти 25,4 тыс. рублей — статистика
09:32 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средний размер пенсионного обеспечения в России в мае текущего года составил почти 25,4 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Согласно последним данным Социального фонда России, средняя пенсия в мае 2026 года составила 25 399 рублей. В прошлом году того же месяца россиянам в среднем начисляли по 23 453 рубля. Соответственно, сумма за год выросла почти на 2 тыс. рублей.
Всего в России проживает свыше 40,4 млн пенсионеров.
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