Большинство стран ЕС поддержали создание центров приема мигрантов вне блока — Politico
10:05 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины из 27 государств — членов ЕС подписали письмо с призывом к скорейшему созданию в третьих странах центров приема мигрантов, получивших отказ в убежище. Как сообщает европейское издание Politico, обращение было подготовлено правительствами Дании и Италии и подписано как минимум 15 странами.
«Вместе мы переосмыслили европейский диалог о миграции, — говорится в документе. — Теперь нам необходимо как можно скорее продемонстрировать конкретные результаты, которые действительно изменят ситуацию к лучшему для наших граждан с помощью решений, реализуемых в третьих странах».
«В настоящее время страны работают <…> над реализацией новых возможностей, включая создание центров в третьих странах. Мы лично возглавим этот процесс, чтобы наше видение воплотилось в жизнь», — указывается в письме.
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