Почти половина поляков не намерена защищать страну с оружием в руках — опрос
10:32 19.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина польских граждан в случае военного конфликта не намерены участвовать в защите Польши. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу интернет-портала Defence24.
По этим данным, в случае начала войны не собираются брать в руки оружие 47% опрошенных. Желание защищать свою страну с оружием в руках выразили 44% респондентов.
Авторы опроса указывают, что меньше всего хотят сражаться молодые люди возрастной группы от 18 до 29 лет. Среди них только 18% готовы участвовать в военных действиях. Активнее всего декларируют готовность защищать Польшу респонденты возраста 40-59 лет. О намерении взять в руки оружие заявили 56% представителей этой возрастной группы.
15% участников опроса признались, что для защиты Польши они готовы пожертвовать своими жизнями. Авторы опроса напоминают, что при ответе на аналогичный вопрос в 2023 г. о готовности умереть при защите страны заявляли 27% опрошенных.
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