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Первую очередь порта проекта «Восток ойл» введут в эксплуатацию уже в сентябре

10:53 19.06.2026

Первую очередь порта Бухта Север проекта «Восток ойл» планируют ввести в эксплуатацию в сентябре нынешнего года, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании.

«По завершении нашей работы здесь, во Владивостоке, я спланировал посещение проекта «Восток ойл», мы обеспечим завершение стыковочных работ по нефтепроводу, - отметил Сечин. - И рассчитываем, что в сентябре у нас будет возможность доложить о введении первой очереди порта в Бухте Север в эксплуатацию».

Как подчеркнул глава «Роснефти», нефтепровод протяженностью 790 км практически готов. По словам Сечина, был, построен высокотехнологичный и безопасный подводный переход через реку Енисей, выполненный «в двухниточном исполнении» протяженностью по 5,7 км каждая. Трубопровод проложен на глубине порядка 50 метров с заглублением до 8 метров в дно реки.

Напомним, «Восток ойл» — флагманский проект «Роснефти» на Таймыре. Он объединяет 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, где есть 13 месторождений нефти и газа.

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