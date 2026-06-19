«Роснефть» организовала активное бурение одновременно на всех трех месторождениях проекта «Сахалин-1» — Сечин

10:55

В результате активного бурения, организованного «Роснефтью» в нынешнем году на трех месторождениях проекта «Сахалин-1», добыча на нем уже превысила план прежнего оператора, компании Exxon. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров компании. По его словам, активное бурение начато одновременно на всех трех месторождениях проекта. «В итоге он превысил плановые показатели добычи, которые утверждал прежний оператор, на 20%», — сообщил Сечин.

По его данным, в 2025 году «Роснефти» запустила на проекте новый объект на континентальном шельфе — Южный купол месторождения Одопту с рекордными пусковыми дебитами скважин до 2,6 тыс. в сутки. Как отмечает Игорь Сечин, после ухода из проекта американской Exxon «Роснефть» смогла перехватить управление «в практически аварийной ситуации», а затем в кратчайшие сроки восстановить добычу и экспорт нефти и возобновить поставки газа в Хабаровский край. Это позволило сохранить более 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест, а затем опять запустить программу бурения.

Напомним, Россия осенью 2022 года перевела в российскую юрисдикцию оператора проекта «Сахалин-1». В результате вместо Exxon Neftegaz управляющей компанией оператора стала дочерняя структура «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-шельф».