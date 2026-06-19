Блок Карапетяна потребовал у Конституционного суда Армении аннулировать результаты выборов

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна подал в Конституционный суд республики заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, состоявшихся в Армении 7 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян.

«19 июня 2026 года представитель блока „Сильная Армения“ Арам Вардеванян подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов выборов в Национальное собрание (парламент — прим. ТАСС) от 7 июня. Блок, основываясь на массовых и организованных нарушениях избирательного процесса, организованных властями, требует аннулировать решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения от 14 июня 2026 года „О результатах выборов в Национальное собрание 7 июня 2026 года“ и признать результаты выборов недействительными или назначить второй тур выборов», — сообщила Каграманян на своей странице в соцсети.