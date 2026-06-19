Сечин: Все заправки «Роснефти» продолжат работать стабильно
12:34 19.06.2026
Несмотря на непростую конъюнктуру на российском рынке нефтепродуктов, все заправки «Роснефти» продолжат стабильно работать, заявил глава компании Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров ПАО «Роснефть» за 2025 год.
«Есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы, накладываются на внеплановые работы на НПЗ", - подчеркнул Сечин. По его словам, на автозаправках «Роснефти» «практически нет ограничений по заправке».
«Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом, - отметил глава «Роснефти». - Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка».
По словам главы «Роснефти» некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности, но «Роснефть» на своих заправках намерена обеспечивать его гарантированно.
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