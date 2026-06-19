Собянин: Карта москвича — одна из самых функциональных социальных карт в мире

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Одному из важнейших социальных проектов Москвы, карте москвича, исполнилось 25 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня это одна из самых функциональных социальных карт в мире. С ней можно ездить в городском транспорте — бесплатно или по льготе, получать скидки на товары и услуги и многое другое», — подчеркнул градоначальник.

По данным Собянина, за 25 лет было выпущено более 32 млн социальных карт и владельцами карты стали почти все жители мегаполиса.

«Благодаря карте предоставление городских мер поддержки стало прозрачным и адресным, - отметил глава города. - Горожанам больше не нужно носить с собой бумажные документы, подтверждающие разные льготы».

Напомним, с картой москвича жителям Москвы доступны бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, скидки у партнеров программы лояльности и многое другое. При этом карта москвича является документом, подтверждающим право на льготу: на ней указаны фамилия, имя и отчество владельца, есть его фотография, а сама карта может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета. Оформить карту москвича можно только онлайн на портале mos.ru, а получить ее могут только определенные категории жителей Москвы, имеющие право на льготы.