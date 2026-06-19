Вся добытая «Роснефтью» нефть продана - Игорь Сечин
13:00 19.06.2026
Добытая «Роснефтью» нефть была реализована и компания будет работать над увеличением объемов добычи, заявил глава ПАО «Роснефть» на заседании общего годового собрания акционеров за 2025 год.
«Вся добытая нефть продана, мы ничего не храним в закромах, - подчеркнул Сечин. - Поэтому вся она реализована. Надо понимать, что котировки, биржевая торговля и фьючерсы — это одно, а физические объемы нефти — совсем другое. Физические объемы все проданы».
По словам главы «Роснефти», «если бы добывали больше, продали бы больше». «Будем работать над увеличением добычи, тем более что сейчас появляются такие варианты, и тогда вся дополнительная нефть снова будет продана, - подчеркнул Игорь Сечин. - Диверсификация важна, но главное — не только она, а сохранение позиций на традиционных рынках. Это принципиально. Те, кто отказался от нашей нефти, сегодня вынуждены платить большие деньги за электроэнергию».
Как сообщил Сечин, объем добычи жидких углеводородов в 2025 году составил 181,1 млн т, при этом в условиях смягчения ограничений условий сделки ОПЕК+ в 4 кв. 2025 г. добычу удалось нарастить на 1,5% г./г., и она продолжила рост в 1 квартале 2026 года.
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