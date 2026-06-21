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Из-за угроз Трампа иранская делегация преждевременно покинула зал переговоров - СМИ

20:40 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирано-американские переговоры в Швейцарии завершились раньше предполагаемого времени из-за угроз, высказанных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По утверждению его источников в иранской делегации, «угрозы Трампа преждевременно завершили швейцарские переговоры».

Иранская делегация в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа покинула зал переговоров в Швейцарии, но официально не завершала переговоров. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Сообщения СМИ о том, что переговоры завершились, не совсем соответствуют действительности. Иранская делегация действительно покинула место переговоров в знак протеста против угроз Трампа, но они всего лишь отправились в отель на территории курорта, чтобы провести дискуссии. Переговоры могут возобновиться в ближайшее время», — пояснил собеседник агентства.

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