Не смогут выехать за рубеж из-за долгов 1,9 млн россиян

11:20 Источник: REGNUM

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), около 1,9 млн граждан России не смогут покинуть территорию страны, в том числе и направляясь на отдых за рубеж.

На новогодние каникулы должники, в отношении которых действуют постановлений о временном ограничении на выезд, могут остаться дома.

«По состоянию на 01.12.2017 действуют около 1,9 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации на общую сумму задолженности более 1 трлн рублей», — цитирует слова источника в ведомстве RT.

В ФССП сообщили, что средняя сумма долга злостного неплательщика составляет 561,3 тыс. рублей. Отмечается также, что за год число выписанных постановлений увеличилось на 109%.

Граждан, у которых появятся сложности с вылетом за границу из-за долгов проконсультируют сотрудники службы судебных приставов, которые будут дежурить во время новогодних праздников в крупных международных аэропортах.

По результатам опросов, проведенных при участии Общественной палаты России, 42% жителей России денег хватает только на еду, а 15% — не хватает даже на еду. Растет количество людей, которым не хватает денег на спорт, культурные мероприятия. 12,1 млн россиян — работающие бедные. ИА REGNUM