В Белоруссии легализовали криптовалюту

17:40 Источник: RNS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который нацелен на создание благоприятных условий для развития цифровых технологий на территории страны, пишет «БелТа».

Новый декрет легализует ICO, криптовалюты и смарт-контракты. Согласно документу, майнинг и покупка токенов физическими лицами не будет облагаться налогами до 2023 года, а также не подлежит декларированию, поскольку не является предпринимательской деятельностью. RNS