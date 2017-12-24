Минфин обещал выполнить в 2018 году все соцобязательства

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минфин пообещал выполнить соцобязательства в 2018 году во что бы то ни стало. Это произойдёт независимо от ситуации с ценами на нефть и санкциями, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы делаем в рамках бюджета всё необходимое, чтобы все обязательства, которые заложены в наш основной финансовый план, полностью были выполнены», — цитирует чиновника ТАСС.

Глава Минфина уточнил, что на это направлены, в частности, бюджетное и другие правила. Говорит Москва