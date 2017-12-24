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Новости

Минфин обещал выполнить в 2018 году все соцобязательства

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16:00 23.12.2017 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минфин пообещал выполнить соцобязательства в 2018 году во что бы то ни стало. Это произойдёт независимо от ситуации с ценами на нефть и санкциями, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы делаем в рамках бюджета всё необходимое, чтобы все обязательства, которые заложены в наш основной финансовый план, полностью были выполнены», — цитирует чиновника ТАСС.

Глава Минфина уточнил, что на это направлены, в частности, бюджетное и другие правила. Говорит Москва

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комментарии(1)

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Игорь 16:57 23.12.2017

Всё сильнее попахивает возвращением совка....

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