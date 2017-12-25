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Греф прокомментировал возможные последствия от введения США новых санкций в отношении РФ

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09:05 25.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газета Financial Times прокомментировал возможные последствия от введения США новых санкций в отношении России. «Потенциальные новые санкции Соединенных Штатов могли бы сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой»,— заявил господин Греф.

По мнению Германа Грефа, Вашингтон примет также нерациональное решение, если отключит Россию от международной межбанковской системы SWIFT в рамках возможных новых санкций.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении секторальных санкций против российской экономики. Документ предполагает возможное расширение ограничительных мер на государственный долг РФ.  Коммерсантъ

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