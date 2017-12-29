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Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

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10:00 29.12.2017 Источник: Коммерсант.ru

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что курс рубля в 2018 году будет стабильным. «Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим»,— заявил телеканалу «Россия-1» господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Господин Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в национальной валюте и вкладывать их в рублевые финансовые инструменты. По словам главы Минфина, национальная валюта — это оптимальный вариант хранения сбережений. Коммерсантъ

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