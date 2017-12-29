Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях
10:00 29.12.2017 Источник: Коммерсант.ru
Министр финансов России Антон Силуанов считает, что курс рубля в 2018 году будет стабильным. «Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим»,— заявил телеканалу «Россия-1» господин Силуанов (цитата по ТАСС).
Господин Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в национальной валюте и вкладывать их в рублевые финансовые инструменты. По словам главы Минфина, национальная валюта — это оптимальный вариант хранения сбережений. Коммерсантъ
Новости
- 10:12 29.12.2017
- Автобус наехал на остановку в Москве, есть жертвы
- 09:32 29.12.2017
- План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
- 09:12 29.12.2017
- Трамп: Расследование по России выставляет США в неприглядном свете
- 09:00 29.12.2017
- Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
- 08:48 29.12.2017
- Госслужащим напомнили о запрете дарить и получать подарки
- 08:39 29.12.2017
- Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей
- 08:36 29.12.2017
- Проект "Ямал СПГ" набирает обороты
- 08:24 29.12.2017
- В Хабаровском крае попались на взятках трое сотрудников РЖД
- 08:12 29.12.2017
- Администрация США рассчитывает на выполнение Минских соглашений в 2018 году
- 08:00 29.12.2017
- Захарченко рассказал о батальонах ДНР, укомплектованных перебежчиками из ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать