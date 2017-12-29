В Мадриде скончалась единственная дочь диктатора Франко

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Единственная дочь испанского диктатора Франко скончалась в Мадриде. Мария дель Кармен Франко и Поло умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщил её внук Луис Альфонсо де Бурбон.

По данным СМИ, летом этого года у женщины был диагностирован рак. С тех пор её состояние стремительно ухудшалось. Говорит Москва