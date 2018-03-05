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Песков назвал союзников России

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14:32 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия имеет союзнические отношения с рядом стран, в том числе, с входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, кого имел в виду президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию под союзниками России, которых она будет защищать, Песков напомнил, что "у России есть [обязательства в рамках] ОДКБ, есть другие союзнические обязательства". "Это достаточно очевидно", - подчеркнул представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, входит ли в это число Сирия, Песков отметил, что Сирийская Арабская Республика является союзником РФ, но у двух стран "нет всеобъемлющего документа о союзнических отношениях".

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