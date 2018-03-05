Украина договорилась о срочных поставках газа из Польши

08:40 Источник: Русская служба Би-би-си

"Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте, после того как российский монополист "Газпром" отказался поставлять газ на Украину.

"Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", - цитирует сообщение PGNiG РИА Новости.

В компании также заявили, что готовы увеличить объем поставок или срок действия в зависимости от спроса на украинском рынке.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявил о дефиците газа на Украине в объеме около 10 млн кубометров в сутки. По его оценкам, дефицит необходимо перекрыть с 1 по 4 марта, так как потом в стране ожидается потепление и потребление газа снизится.

Днем ранее российский "Газпром" по итогам рассмотрения спора с украинским "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже заявил, что приостанавливает поставки газа на Украину.

В среду суд постановил, что по итогам взаимозачета встречных требований "Газпром" должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. В "Газпроме" с решением арбитража не согласились.

На следующий день заместитель председателя правления компании Александр Медведев сообщил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за мартовские поставки газа, и поставок газа с 1 марта для Украины не будет. Русская служба Би-би-си