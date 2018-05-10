Студент колледжа в Барабинске открыл стрельбу и покончил с собой
10:05 10.05.2018 Источник: Lenta.ru
Студент первого курса Новосибирского колледжа транспортных технологий ранил однокурсника во время занятий и покончил с собой. Об этом в четверг, 10 мая, сообщается на сайте пресс-службы правительства области.
Инцидент произошел в филиале учебного заведения в Барабинске. На место происшествия выехал губернатор региона Андрей Травников. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности пока не уточняются.
«Коммерсантъ Новосибирск» добавляет, что юноша принес в колледж огнестрельное оружие. В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.
Позже ТАСС передал, что пострадали три человека — одного доставили в клинику с огнестрельным ранением, двух других — с переломами. По предварительным данным, они выпрыгнули из окна. Lenta.Ru
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