В столице Бурятии буддийский дацан продают на Avito
12:00 10.05.2018 Источник: NEWSru.com
В Улан-Удэ на продажу вновь выставили буддийский храм "Ламрим". В сентябре 2017 года его уже пытался продать с аукциона за 71 млн рублей оставшийся без лицензии "БайкалБанк". Однако тогда это не удалось. Теперь же буддийский дацан выставлен на Avito как помещение свободного назначения общей площадью 5 тыс. кв. м. Цена упала почти в четыре раза - за него просят 19,2 млн рублей. Данное предложение действует до четверга, 10 мая.
Буддийский дацан в Улан-Удэ балансировал на грани банкротства в течение двух лет. На строительство храма "БайкалБанк" выдал в 2007 году заем председателю буддийского центра и экс-главе буддистов России Чой Доржи (Александру Будаеву), который выплачивал кредит за счет доходов расположенного на территории дацана кафе. Но когда наступил кризис, "появились задержки по кредиту, банк не сбавлял процент, у нас стали ухудшаться отношения, они подали в суд", объяснил Чой Доржи. В итоге отдать кредит он не смог, а сам банк в августе 2016 года лишился лицензии. В ноябре 2016 года СКР возбудил дело о его преднамеренном банкротстве.
Все имущество банка, среди которого оказался и буддийский дацан "Ламрим", было выставлено на продажу. Newsru.com
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