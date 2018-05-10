Президент Чехии подтвердил свои слова о производстве "Новичка" в стране

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехииеще раз подтвердил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по утверждению Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУи его дочь, производилось на территории республики. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с польским лидеромОтвечая на реплику чешских журналистов о том, что парламентарии опровергли эти данные, Земан указал, что "цитировал слова директора военного исследовательского института, который в феврале опубликовал отчет о производстве "Новичка". "Со всем уважением к образованию некоторых членов нашего правительства я не уверен, что у них есть информация лучше, чем у главы института", - добавил чешский президент. "Эта информация была опубликована и распространена публично", - указал он.3 мая президент республики Милош Земан, выступая по пражскому телеканалу "Баррандов", заявил, что газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. Президент рассказал о производстве "Новичка" в незначительном количестве в ноябре прошлого года в военно- исследовательском институте ВС Чехии в городе Брно и его тестировании. 7 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг эту информацию, сославшись на данные Службы безопасности Чехии (контрразведки) и военной разведки и подтвердив при этом, что "Новичок" "в малом количестве тестировался" в республике и после этого сразу же был уничтожен. По мнению Бабиша, сделанное Земаном со ссылкой на данные военной разведки заявление в интервью "Баррандов" было недоразумением.В четверг министр обороны Чехии Карала Шлехтова после закрытого заседания комитета по международным делам Палаты депутатов (нижняя палата национального парламента - прим. ТАСС), на которое были приглашены главы чешских спецслужб, сообщила, что депутаты приняли единый документ по вопросу о "Новичке". По ее словам, единая позиция министерства обороны, военной разведки, Службы безопасности Чехии (контрразведки) и Национального управления по ядерной безопасности заключается в том, что "Новичок" в Чехии не производился и не складировался.4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.