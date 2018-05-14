Рейсы из Брюсселя в Москву и Петербург отменены из-за забастовки пилотов Brussels Airlines

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты авиакомпании Brussels Airlines ("Брасселз эйрлайнз") объявили в понедельник забастовку, в результате чего отменены порядка 200 рейсов, в том числе полеты в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба брюссельского международного аэропорта "Завентем". Рейсы из России в Брюссель и обратно, выполняемые "Аэрофлотом", осуществляются в полном объеме."Мы с сожалением сообщаем, что делегация профсоюза пилотов авиакомпании Brussels Airlines объявила забастовку в понедельник, 14 мая, и среду, 16 мая. В связи с этим мы вынуждены отменить значительную часть запланированных на понедельник и среду полетов", - говорится в заявлении. Пилоты авиакомпании требуют сокращения рабочих часов и улучшения условий оплаты труда.Пассажирам предложено бесплатно перебронировать билеты на более позднюю дату или получить стопроцентную компенсацию их стоимости. Всех владельцев билетов на отмененные рейсы авиакомпания пообещала также уведомить по электронной почте или СМС, чтобы избежать большого скопления людей в аэропорту.В среднем, по оценкам телеканала Эр-тэ-эль, в результате забастовки пострадают по 30 тысяч пассажиров в каждый из забастовочных дней.