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Радев предложил построить прямой газопровод между Россией и Болгарией

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13:05 21.05.2018 Источник: НГ-Online

Президент Болгарии Румен Радев предложил построить прямой газопровод между Россией и Болгарией через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2"»,— считает Радев.

Президент Болгарии прибыл в Россию с двухдневным визитом. 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с Владимиром Путиным.

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