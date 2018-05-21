Радев предложил построить прямой газопровод между Россией и Болгарией
13:05 21.05.2018 Источник: НГ-Online
Президент Болгарии Румен Радев предложил построить прямой газопровод между Россией и Болгарией через Черное море. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».
«Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2"»,— считает Радев.
Президент Болгарии прибыл в Россию с двухдневным визитом. 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с Владимиром Путиным.
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