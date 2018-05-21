Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А" - источник
14:12 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, после 2023 года на "Севмаше" будет построено еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А". С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Как сообщалось ранее, с 2018 года должно было начаться эскизное проектирование усовершенствованных подлодок проекта 955Б с новыми водометным движителем и бортовым оборудованием. Их разработка была включена в проект госпрограммы вооружения, планировалось строительство серии из четырех подлодок.
"После анализа предложений по созданию АПЛ "Борей-Б" принято решение от них отказаться, поскольку проект строительства этих подлодок не отвечает критерию "стоимость - эффективность". Вместо них в окончательный вариант госпрограммы вооружения до 2027 года включены "Бореи-А", - сообщил ТАСС источник.
Он уточнил, что "строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года". "Всего планируется построить шесть "Бореев-А", которые будут нести службу на Северном и Тихоокеанском флотах. С завершением этой серии в боевом составе ВМФ будут находиться 14 новых стратегических АПЛ: 11 - класса "Борей-А" и три - класса "Борей", - сообщил источник.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
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