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Новости

Жириновский: Молодость — с 30 до 60 лет

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12:20 22.05.2018 Источник: REGNUM

В ЛДПР согласны с делением возрастов, предлагаемым главой Минздрава Вероникой Скворцовой, и предлагают свою градацию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

«Мы в ЛДПР считаем, что молодость — это с 30 до 60 и зрелость — с 60 до 90. А уже старший возраст, то, что мы называем старость, не всегда это звучит благозвучно, — это после 90 лет», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Детство, которое сегодня продолжается до 21 года, в перспективе будет продолжаться до 30 лет, сообщила Скворцова. 

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