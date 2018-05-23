Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
16:00 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно- финансовом сотрудничестве. Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства.
Согласно документу, Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины на сумму 9 млн турецких лир (около 2 млн долларов) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции на сумму 0,3 млн турецких лир (около 67 тысяч долларов), пишет агентство "Украинские новости".
Срок действия соглашения - 5 лет со дня вступления в силу.
Кроме того, кабмин утвердил межправительственный протокол с Турцией о выделении финансовой помощи.
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