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Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

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16:00 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение с Турцией о военно- финансовом сотрудничестве. Соответствующее решение было принято в среду на заседании правительства.

Согласно документу, Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины на сумму 9 млн турецких лир (около 2 млн долларов) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах Вооруженных сил Турции на сумму 0,3 млн турецких лир (около 67 тысяч долларов), пишет агентство "Украинские новости".

Срок действия соглашения - 5 лет со дня вступления в силу.

Кроме того, кабмин утвердил межправительственный протокол с Турцией о выделении финансовой помощи.

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