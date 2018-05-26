Саммит США-КНДР. Трамп снова передумал...

09:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Пхеньян ведут продуктивные переговоры по встрече американского лидера Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына, место и время ее проведения могут остаться прежними. Соответствующее сообщение глава вашингтонской администрации разместил в пятницу в "Твиттере".

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день - 12 июня <...>", - написал Трамп. Президент подчеркнул, что "при необходимости" его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.