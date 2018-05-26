Правительство РФ хочет увеличить расходы Пенсионного фонда

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Кабмин предлагает увеличить расходы Пенсионного фонда более чем на 92 миллиарда рублей, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", - говорится в документе.