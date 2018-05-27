В Париже на марше протеста задержаны 43 человека

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижская полиция задержала при подавлении беспорядков на манифестации 26 мая более 40 человек, большинство из которых в настоящий момент находится под стражей. Об этом в воскресенье сообщил глава МВД Франции Жерар Колон на своей странице в "Твиттере".

"43 человека были арестованы, 36 были помещены под стражу, в том числе за ношение оружия и совершение насилия", - написал министр. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Парижа, которые "быстро пресекли беспорядки, обеспечили общественный порядок и безопасность манифестантов".

Акции протеста против социально-экономической политики властей Франции под лозунгом "Народный прилив" состоялись в субботу практически во всех крупных французских городах. Они прошли по инициативе коалиции левых политических сил и крупнейших профсоюзов страны.