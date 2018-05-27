В Париже на марше протеста задержаны 43 человека
16:00 27.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парижская полиция задержала при подавлении беспорядков на манифестации 26 мая более 40 человек, большинство из которых в настоящий момент находится под стражей. Об этом в воскресенье сообщил глава МВД Франции Жерар Колон на своей странице в "Твиттере".
"43 человека были арестованы, 36 были помещены под стражу, в том числе за ношение оружия и совершение насилия", - написал министр. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Парижа, которые "быстро пресекли беспорядки, обеспечили общественный порядок и безопасность манифестантов".
Акции протеста против социально-экономической политики властей Франции под лозунгом "Народный прилив" состоялись в субботу практически во всех крупных французских городах. Они прошли по инициативе коалиции левых политических сил и крупнейших профсоюзов страны.
Новости
- 16:54 27.05.2018
- "Российское дело" разрушило жизни американцев - Трамп
- 14:33 27.05.2018
- ДНР: Украина перебросила танки под Горловку
- 13:17 27.05.2018
- Ричард Брэнсон собрался в космос в ближайшие месяцы
- 12:00 27.05.2018
- В Сирии погибли четверо российских военных
- 11:15 27.05.2018
- Израильский танк ударил по посту ХАМАС в ответ на размещение фугаса на границе
- 10:27 27.05.2018
- Салах сможет поехать на чемпионат мира - египетский министр
- 09:59 27.05.2018
- Объявлена дата "Прямой линии" с Владимиром Путиным
- 20:20 26.05.2018
- "Газпром" протянет газопровод до Европы по турецкой земле
- 18:50 26.05.2018
- Песков, рассказал, что редко видит жену, и что пропуск на работу у него просрочен
- 18:31 26.05.2018
- Россия предоставила Турции скидку на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать