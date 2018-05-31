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Юрист Трампа обвинил адвоката экс-порнозвезды в организации утечки информации

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22:45 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокат Майкл Коэн, юрист президента США Дональда Трампа, обвинил Майкла Авенатти, представляющего интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, в намеренной организации утечек конфиденциальной информации о его клиенте. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер.

В отношении Коэна в США идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В начале апреля сотрудники правоохранительных органов изъяли у Коэна более 3 млн документов, электронные носители и сотовые телефоны. В число конфискованных материалов входит, предположительно, переписка адвоката с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, которые Коэн выплатил Клиффорд в обмен на молчание о ее личных встречах с Трампом. Клиффорд утверждает, что ранее состояла с Трампом во внебрачной связи.

По данным Рейтер, адвокат Коэна Стивен Райан в ходе состоявшихся в среду в Нью-Йорке судебных слушаний заявил, что Авенатти организовал утечку в СМИ информации о банковских операциях его подзащитного. Авенатти утверждал, что не совершал ничего противозаконного. Он также обратился к судье Кимбе Вуд с просьбой изучить изъятые у Коэна документы, так как, по его словам, в них может содержаться информация, касающаяся его клиентки Клиффорд. Вуд заявила, что Авенатти должен для этого направить в суд формальный запрос.

Вместе с тем судья разрешила адвокатам Коэна изучить конфискованные материалы на предмет содержания в них конфиденциальных данных об их клиенте, которые не могут быть раскрыты в суде. Вуд постановила, что изучение документов должно быть завершено к 15 июня, проигнорировав просьбы защиты, жаловавшейся на то, что такой срок слишком мал.

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