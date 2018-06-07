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Чичерина сообщила, что ФИФА запретила ей выступать на ЧМ-2018

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08:00 07.06.2018 Источник: РБК

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила певице Юлии Чичериной выступать перед фанатами в рамках фестиваля болельщиков. Об этом она написала в своем Facebook.

Чичерина назвала ФИФА «футболобандеровцами», которые запретили ей выступать в Ростове-на-Дону, ​«в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками».

В прикрепленном скриншоте письма говорится, что, как уже обсуждалось с певицей по телефону, «в ФИФА озабочены возможной негативной реакцией в СМИ и последующими репутационными рисками для ФИФА, фестиваля болельщиков и принимающего города из-за выступления, которое певица хочет посвятить темам войны».  РБК

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