Наша задача - уменьшить бедность в два раза - Путин

12:30 Источник: НГ-Online

В ходе "Прямой линии" ответов на вопросы и обращения граждан президент высказал соображения относительно ситуации с налогами:

"Налоговая политика должна быть стабильна в ближайшие шесть лет. Один из источников дополнительного дохода - налоговая система. НДФЛ обсуждался на правительственном уровне. На первый взгляд, дифференцированная шкала НДФЛ выглядит более социально справедливой, но практика сложнее теоретических формул. Как только он вводится, часть граждан с высокими доходами начинает их скрывать, начинаются зарплаты в конвертах. Ухудшается инвестиционный климат. Налоги с продаж тоже обсуждались. Налог с оборота раньше был, это нагрузка на экономику и граждан, так как приводит к росту инфляции. Введение этой нормы нецелесообразно. Наша задача - уменьшить бедность в два раза. С 2000 по 2007-2008 годы в два раза уменьшили число людей, живущих за чертой бедности. Сейчас рост зарплат 9,6%. Перераспределение в налоговой системе направлено на сокращение бедных. Нужно направить ресурсы на решение этой задачи, создать условия, при которых Россия сможет оказывать более адресную помощь".

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