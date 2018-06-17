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Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП

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12:56 17.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оук Пхалла, жена 74-летнего принца Камбоджи Нородома Ранарита, погибла от травм, полученных в воскресенье в результате ДТП на юго-западе королевства. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, Оук Пхалла скончалась в 12:23 по местному времени (08:23 мск) от тяжелых травм, полученных в ДТП.

Автомобиль принца Камбоджи Нородома Ранарита и его жены в воскресенье столкнулся со встречной машиной на юго-западе страны, супруги были госпитализированы. Принц получил легкие травмы ноги и головы.

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