Россия введет ответные пошлины на товары из США
17:40 19.06.2018
Россия в ближайшее время примет ответные меры на действия США, которые ввели пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
— Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США, — заявил Орешкин.
По словам министра экономического развития, Вашингтон отказывается предоставить России компенсацию за потери, которые возникают из-за действий Вашингтона. В связи с этим Москва и планирует ввести ответные меры.
Отмечается, что МЭР в течение нескольких дней определит товары, на которые будут введены импортные пошлины. Life.ru
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