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Новости

Россия введет ответные пошлины на товары из США

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17:40 19.06.2018

Россия в ближайшее время примет ответные меры на действия США, которые ввели пошлины на сталь и алюминий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

— Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США, — заявил Орешкин.

По словам министра экономического развития, Вашингтон отказывается предоставить России компенсацию за потери, которые возникают из-за действий Вашингтона. В связи с этим Москва и планирует ввести ответные меры.

Отмечается, что МЭР в течение нескольких дней определит товары, на которые будут введены импортные пошлины. Life.ru

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