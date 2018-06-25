Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта
19:10 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Египта со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
В составе саудовцев отличились Салман аль-Фарадж (45-я минута с пенальти) и Салем аль-Давсари (90+5), у египтян мяч забил Мохаммед Салах (22). На 41-й минуте Салман аль- Фарадж не реализовал пенальти. Его удар отразил египетский вратарь Эссам Эль-Хадари, который в понедельник стал станет самым возрастным игроком в истории финального части ЧМ. Голкипер вышел на поле в возрасте 45 лет, превзойдя достижение колумбийского вратаря Фарида Мондрагона (43 года).
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