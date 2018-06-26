Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу Нигерии в матче с Аргентиной
14:00 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эрмитажный кот Ахилл, признанный одним из лучших предсказателей чемпионата мира по футболу, прогнозирует победу Нигерии в матче с Аргентиной, передает корр. ТАСС. Игра двух команд группы D состоится во вторник на стадионе Санкт-Петербург, для Аргентины этот матч будет решающим.
Во время очередного сеанса предсказаний в Государственном Эрмитаже он подошел к миске с кормом, стоявшей рядом с флажком Нигерии, и съел оттуда корм.
Сборной Аргентины сегодня необходима победа во встрече с нигерийцами, чтобы выйти из группы D в 1/8 финала. Набрав всего лишь одно очко, аргентинцы пока идут в группе на последнем месте, уступая сборной Исландии по разнице мячей. Три очка набрала команда Нигерии, шесть очков у хорватов, которые уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Ахилл еще ни разу не ошибся в своих прогнозах на матчи чемпионата мира.
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