ЧМ-2018. Британские дипломаты едут в Самару "помогать болельщикам, если потребуется"

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники посольства Великобритании в РФ будут присутствовать в Самаре, где сегодня сборная Англии по футболу сыграет со Швецией, для оказания консульской помощи болельщикам, если она потребуется. Об этом ТАСС сообщили в субботу в диппредставительстве.

"Представители посольства Великобритании будут присутствовать в Самаре в рамках нашей работы с болельщиками, в частности для обеспечения консульской поддержки британским гражданам, если она потребуется", - сказали в диппредставительстве.

"Позиция по министерскому присутствию на матчах ЧМ2018 остается неизменной", - добавили в посольстве.

Ранее Лондон информировал, что представители правительства Великобритании не будут посещать игры чемпионата мира в России.