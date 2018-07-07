ЧМ-2018. Британские дипломаты едут в Самару "помогать болельщикам, если потребуется"
14:20 07.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники посольства Великобритании в РФ будут присутствовать в Самаре, где сегодня сборная Англии по футболу сыграет со Швецией, для оказания консульской помощи болельщикам, если она потребуется. Об этом ТАСС сообщили в субботу в диппредставительстве.
"Представители посольства Великобритании будут присутствовать в Самаре в рамках нашей работы с болельщиками, в частности для обеспечения консульской поддержки британским гражданам, если она потребуется", - сказали в диппредставительстве.
"Позиция по министерскому присутствию на матчах ЧМ2018 остается неизменной", - добавили в посольстве.
Ранее Лондон информировал, что представители правительства Великобритании не будут посещать игры чемпионата мира в России.
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